Сенсу в переговорах більше немає: глава МЗС Франції звинуватив Росію у брехні
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У Парижі пропонують спочатку "відновити довіру"
Франція не бачить сенсу у веденні дискусії з Росією. Це пов’язано з тим, що Москва спотворює сенси двосторонніх переговорів у своїх офіційних заявах та коментарях.
Про це розповів міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю для France24 та RFI. За його словами, Парижу та Москві спочатку необхідно встановити довіру.
"Не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки опубліковані комюніке і озвучені повідомлення є брехнею", — зазначив він.
При цьому він наголосив, що можливо країнам необхідно встановити довіру та побачити розвиток подій на фронті в Україні, щоб "відносини могли бути відновлені".
Сежурне також наголосив, що наразі для того немає жодних передумов.
В якості прикладу, він поставив нещодавній контакт між головами російського і французького оборонних відомств, які мають давню традицію співпраці в галузі спільного протистояння тероризму.
Він звернув увагу на те, що ця співпраця перебуває у безвиході, а в російському комюніке було "фактично запропоновано не співпрацювати".
Як повідомлялося раніше, після телефонної розмови міністра оборони РФ Сергія Шойгу з французьким колегою Себастьяном Лекорню, у Росії раптом заявили, що Париж висловив готовність обговорювати можливі мирні переговори. Натомість Франція цю заяву заперечує.