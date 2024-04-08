Сенсу в переговорах більше немає: глава МЗС Франції звинуватив Росію у брехні

У Парижі пропонують спочатку "відновити довіру"

Франція не бачить сенсу у веденні дискусії з Росією. Це пов’язано з тим, що Москва спотворює сенси двосторонніх переговорів у своїх офіційних заявах та коментарях.

Про це розповів міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю для France24 та RFI. За його словами, Парижу та Москві спочатку необхідно встановити довіру.

"Не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки опубліковані комюніке і озвучені повідомлення є брехнею", — зазначив він.

При цьому він наголосив, що можливо країнам необхідно встановити довіру та побачити розвиток подій на фронті в Україні, щоб "відносини могли бути відновлені".

Сежурне також наголосив, що наразі для того немає жодних передумов.

В якості прикладу, він поставив нещодавній контакт між головами російського і французького оборонних відомств, які мають давню традицію співпраці в галузі спільного протистояння тероризму.

Він звернув увагу на те, що ця співпраця перебуває у безвиході, а в російському комюніке було "фактично запропоновано не співпрацювати".

Як повідомлялося раніше, після телефонної розмови міністра оборони РФ Сергія Шойгу з французьким колегою Себастьяном Лекорню, у Росії раптом заявили, що Париж висловив готовність обговорювати можливі мирні переговори. Натомість Франція цю заяву заперечує.