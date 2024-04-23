Грецию накрыла мощная песчаная буря: небо окрасилось в желтый, а в сети делятся апокалиптическими фото и видео

Часть греческих регионов затянуло желтым облаком

Новая волна песка из Сахары накрыла Грецию, из-за чего небо в ряде южных городов стало ярко желтым. Этот считается одним из худших эпизодов в стране с 2018 года.

Как сообщает AFP, власти нескольких регионов объявили о возросших рисках для дыхания. Также появились предупреждения об ухудшении видимости.

"Это один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка из Сахары с 21-22 марта 2018 года, когда облака накрыли, в частности, остров Крит", — рассказал директор по метеорологическим исследованиям Афинской обсерватории Костас Лагувардос.

В 2024 году Грецию уже дважды накрывали песчаные облака, однако в марте и апреле они не были настолько заметными.

Власти предупреждают, что концентрация пыли может уменьшить солнечный свет и видимость, одновременно увеличивая концентрацию мелких частиц загрязнения, создавая риск для людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Сахара за год может выбросить от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли, однако крупные частицы обычно остаются в пределах Африки, в то время как более мелкие частицы могут пролететь тысячи километров и накрывать всю Европу.

Синоптики ожидают, что небо начнет проясняться в среду, а до тех пор пользователи сети имеют возможность поделиться апокалиптическими фото и видео в сети. Пока нет информации о том, дойдет ли этот песок до Украины.

Как сообщалось ранее, в начале апреля песчаная буря накрывала Украину, из-за чего во многих городах плотные тучи затянули небо.