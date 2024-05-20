Медики рассказали, в каком сейчас состоянии раненый Фицо

Премьер-министр остается под наблюдением врачей

По словам медиков, состояние накануне тяжелораненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается. Жизненно важные показатели медленно нормализуются.

Об этом пишет издание Aktuality. В понедельник, 20 мая, больница Рузвельта в Банской Быстрице, где находится словацкий премьер, сделала короткое заявление о его текущем состоянии.

"После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Клинически его состояние улучшается, он общается, воспалительные показатели медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашим наблюдением", – заявили врачи.

Напомним, что премьер-министр Фицо находится в больнице Рузвельта с 15 мая. Туда его доставили вертолетом после того, как в него несколько раз выстрелил 71-летний мужчина из Левице. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Впоследствии стало известно, что мужчина пытался убить Фицо по политическим соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически осудил нападение на главу правительства Словакии и отметил, что это ужасно.

Ранее "Телеграф" писал, что президенту Словакии Петеру Пеллегрини удалось поговорить с Фицо после операции.