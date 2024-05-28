На пограничника с ножом, а на солдата — с копьем: нелегалы из Беларуси напали на двух поляков-военных, что известно (видео)

Ситуация на границе становиться все острее

Во вторник, 28 мая на польско-белорусской границе произошло сразу несколько инцидентов с нелегальными мигрантами из Беларуси. Утром появилась информация о том, что ножевое ранение получил один из пограничников, пытавшийся остановить нелегалов. Позже стало известно о том, что ранения получили еще двое солдат Войска Польского.

Об этом сообщает издание Gazeta Prawna. Инцидент произошел на польско-белорусской границе вблизи села Дубичи Церковны. Согласно сообщениям, первое нападение совершил мигрант, пытавшийся нелегально пересечь границу.

"Драматические сообщения с польско-белорусской границы поступили во вторник утром. Сначала оказалось, что польский военный, патрулировавший район пограничной стены, получил ножевое ранение от мигранта, а позже произошло еще два нападения", — сообщает издание.

Пишут, что кроме раненого пограничника пострадали еще двое польских военных. Одного мигрант проткнул через ограждение чем-то похожим на копье, то есть палкой с прикрепленным на конце ножом, а другого ранил разбитой бутылкой, попал в лицо.

"Миграционное давление и агрессия этих людей растет. Они пытаются форсировать границу большими группами, формируемыми при поддержке белорусских спецслужб", — заявил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

Как видно из видео, во время оказания медицинской помощи одному из раненых, мигранты швыряли ветки и камни в сторону поляков. Военных доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Граница возле села Дубичи Церковны

Вместе с тем, как сообщил польскому изданию бывший командир подразделения ГРОМ генерал Роман Полко, польских солдат готовят к боям на поле боя, а к таким ситуациям они не готовы.

"Солдат поставлен в ситуацию, когда у него есть оружие, но оно ему больше мешает, чем помогает, потому что он не может его использовать на практике", — подчеркнул генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Польша начала укреплять границу с Беларусью. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о строительстве новых фортификационных сооружений на границе.