На прикордонника з ножем, а на солдата — зі списом: нелегали з Білорусі напали на двох поляків-військових, що відомо (відео)

Ситуація на кордоні стає все гострішою

У вівторок, 28 травня на польсько-білоруському кордоні сталося одразу кілька інцидентів з нелегальними мігрантами з Білорусі. Зранку з'явилася інформація про те, що ножового поранення зазнав один з прикордонників, який намагався зупинити нелегалів. Пізніше стало відомо про те, що поранень зазнали ще двоє солдатів Війська Польського.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Prawna. Інцидент стався на польсько-білоруському кордоні поблизу села Дубичі Церковні. Згідно з повідомленнями, напад вчинив мігрант, який намагався нелегально перетнути кордон.

"Драматичні повідомлення з польсько-білоруського кордону надійшли у вівторок вранці. Спочатку виявилося, що польський військовий, який патрулював район прикордонної стіни, отримав ножове поранення від мігранта, а пізніше відбулися ще два напади", — повідомляє видання.

Пишуть, що крім пораненого прикордонника, постраждали ще двоє польських військових. Одного мігрант проштовхнув крізь огорожу чимось схожим на спис, тобто палицею з прикріпленим на кінці ножем, а іншого поранив розбитою пляшкою, поцілив в обличчя.

"Міграційний тиск та агресія цих людей зростає. Вони намагаються форсувати кордон великими групами, що формуються за підтримки білоруських спецслужб", — заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок.

Як видно з відео, під час надання медичної допомоги одному з поранених, мігранти жбурляли гілки та каміння у бік поляків. Військових доставили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Кордон біля села Дубичі Церковні

Разом з тим, як повідомив польському виданню колишній командир підрозділу ГРОМ генерал Роман Полко, польських солдатів готують до боїв на полі бою, а до таких ситуацій вони не готові.

"Солдат поставлений у ситуацію, коли у нього є зброя, але вона йому більше заважає, ніж допомагає, тому що він не може її використовувати на практиці", — підкреслив генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Польща почала укріплювати кордон з Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про будівництво нових фортифікаційних споруд на кордоні.