ЇЇ вбили: у поліції Німеччини підтвердили, що знайдене у лісі тіло належить 9-річній українській дівчинці Валерії та повідомили нові деталі

Дівчинка стала жертвою злочину

Після того, як поліція Німеччини під час пошуків 9-річної Валерії виявила у лісі дитяче тіло, зʼявилось підтвердження її смерті. У результаті експертизи виявили, що дев'ятирічна українська дівчинка, яку шукали понад тиждень, загинула.

Про це пише Bild. Слідство, як зазначається, триває.

"Це сумна новина. Загибла дівчина — зникла дев’ятирічна Валерія. Висловлюємо глибоке співчуття вашій родині", — заявив начальник поліції Карстен Кемпф у середу, 12 червня.

Він додав, що дівчинка стала жертвою злочину, справу кваліфікували і розслідують як вбивство. Слідчі наразі зосередились на колі спілкування сім'ї. Підозрюваних та заарештованих немає.

Зауважимо, що тіло дитини виявили у вівторок, 11 червня, біля лісових доріжок у непрохідній місцевості, але тоді підтверджень смерті Валерії не надавали без експертизи. Під час розтину не було виявлено, що зникла дитина стала жертвою сексуального злочину.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 3 червня 2024 року в місті Дебельн (Саксонія) безвісти зникла 9-річна Валерія. Дівчинка вирушила до школи, але так туди й не дійшла. Більше її ніхто не бачив. На відео з камер видно, що Валерія зранку навіть не сіла до шкільного автобуса. Після зникнення дитини розпочалися масштабні пошуки.