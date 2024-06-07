Маленькая украинка исчезла в Германии: родители и полиция ищут ребенка в Чехии, Польше и Украине

Девочку ищут более 300 офицеров полиции

В Германии исчезла 9-летняя девочка Валерия из Украины, которая в понедельник, 3 июня, примерно в 6:50 утра вышла из дома и больше не вернулась. Она шла на автобус в школу, однако в учебном заведении так и не появилась.

Поисковая операция длится уже пятый день, к ней привлекли более 400 офицеров полиции. Школьница бесследно исчезла, поэтому начали международное расследование, сообщает издание Bild.

В Германии исчезла 9-летняя Валерия

Украинская семья проживает в городе Дебельне (Саксония). Туда мать пропавшей вместе с двумя дочками переехала осенью 2022 года. Отец семьи остался в Украине.

В понедельник утром девочку видели в последний раз. Она пошла на автобус, но до школы так и не добралась.

Фото пропавшей девочки

Преподаватели заметили отсутствие девочки, но не известили об этом администрацию и не сообщили родителям о прогуле. Поэтому об исчезновении Валерии мать узнала только когда школьница не вернулась вовремя домой,

Женщина обратилась в полицию, началась поисковая операция. К ней привлекли служебных собак и вертолеты, но девочку найти не удалось, как и любых следов или зацепок. Поиски ведутся в заброшенных домах и на берегу реки Мульде.

Полицейские продолжают поиски ребенка

Полиция рассматривает несколько версий. СМИ пишут, что одной из основных была семейная драма, что отец мог похитить девочку. Хотя мать Валерии уверяет, что у нее хорошие отношения с ним. Также не исключается преступление над ребёнком.

Дебельн находится неподалеку от Дрездена

Международное расследование

"Мы расширяем расследование за пределы национальных границ и сотрудничаем с иностранными правоохранительными органами. Мы работаем не только с Украиной, но и с Польшей и Чехией, поскольку пути отправления туда длинные", ― сказал представитель полиции Анджей Рыдзик.

Расследование вышло на международный уровень в рамках проработки версии о семейной драме. Полицейские не исключают, что девочку могли похитить родственники.

Удалось связаться с отцом девочки. Он отрицает, что причастен к исчезновению Валерии и уверяет, что дочери нет рядом.

Отметим, что в Германии зарегистрировано около 1,65 млн украинцев, а фактически проживают около 1,2 млн. Страна является лидером по приему вынужденных мигрантов из-за полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии убили женщину и ее маму, чтобы украсть новорожденную девочку. К преступлению причастна россиянка.