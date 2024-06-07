Укр

Маленькая украинка исчезла в Германии: родители и полиция ищут ребенка в Чехии, Польше и Украине

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фото пропавшей Валерии Новость обновлена 07 июня 2024, 10:57
Фото пропавшей Валерии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Девочку ищут более 300 офицеров полиции

В Германии исчезла 9-летняя девочка Валерия из Украины, которая в понедельник, 3 июня, примерно в 6:50 утра вышла из дома и больше не вернулась. Она шла на автобус в школу, однако в учебном заведении так и не появилась.

Поисковая операция длится уже пятый день, к ней привлекли более 400 офицеров полиции. Школьница бесследно исчезла, поэтому начали международное расследование, сообщает издание Bild.

В Германии исчезла 9-летняя Валерия

Украинская семья проживает в городе Дебельне (Саксония). Туда мать пропавшей вместе с двумя дочками переехала осенью 2022 года. Отец семьи остался в Украине.

В понедельник утром девочку видели в последний раз. Она пошла на автобус, но до школы так и не добралась.

9-летняя Валерия исчезла в Германии
Фото пропавшей девочки

Преподаватели заметили отсутствие девочки, но не известили об этом администрацию и не сообщили родителям о прогуле. Поэтому об исчезновении Валерии мать узнала только когда школьница не вернулась вовремя домой,

Женщина обратилась в полицию, началась поисковая операция. К ней привлекли служебных собак и вертолеты, но девочку найти не удалось, как и любых следов или зацепок. Поиски ведутся в заброшенных домах и на берегу реки Мульде.

Немецкая полиция ищет ребенка
Полицейские продолжают поиски ребенка

Полиция рассматривает несколько версий. СМИ пишут, что одной из основных была семейная драма, что отец мог похитить девочку. Хотя мать Валерии уверяет, что у нее хорошие отношения с ним. Также не исключается преступление над ребёнком.

Дебельн на карте
Дебельн находится неподалеку от Дрездена

Международное расследование

"Мы расширяем расследование за пределы национальных границ и сотрудничаем с иностранными правоохранительными органами. Мы работаем не только с Украиной, но и с Польшей и Чехией, поскольку пути отправления туда длинные", ― сказал представитель полиции Анджей Рыдзик.

Расследование вышло на международный уровень в рамках проработки версии о семейной драме. Полицейские не исключают, что девочку могли похитить родственники.

Удалось связаться с отцом девочки. Он отрицает, что причастен к исчезновению Валерии и уверяет, что дочери нет рядом.

Отметим, что в Германии зарегистрировано около 1,65 млн украинцев, а фактически проживают около 1,2 млн. Страна является лидером по приему вынужденных мигрантов из-за полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии убили женщину и ее маму, чтобы украсть новорожденную девочку. К преступлению причастна россиянка.

Теги:
#Германия #Дети #Поиск