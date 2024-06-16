"Не хватит, чтобы победить": Зеленский резко высказался о западной военной помощи

Помощь опаздывает

Украина работает над усилением пакетов военной помощи от союзников. Это нужно, потому что имеющихся не хватит, чтобы обеспечить ей победу.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Саммите мира в Швейцарии. По его словам, уже есть серьезные пакеты помощи от международных партнеров.

"Достаточно ли ее (помощи — ред.), чтобы победить? Нет. Опаздывает ли она? Да", — сказал Зеленский. При этом он отметил, что Украина работает над усилением этих пакетов.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что члены Альянса должны выделять не менее 40 миллиардов евро в год, чтобы обеспечить равномерные бесперебойные поставки нужного Украине вооружения.

Примечательно, что члены НАТО так и не смогли его согласовать его. Теперь его рассмотрят еще раз, но уже на саммите НАТО в июле.

Вместе с тем на саммите "Большой семерки" подтвердили намерение предоставить Украине до конца года кредит на сумму 50 миллиардов долларов. Его будут погашать путем доходов от замороженных российских активов.