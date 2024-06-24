В Германии BMW протаранил кортеж Орбана: есть жертвы

Один человек погиб, за жизнь второго борются врачи

Один полицейский погиб и еще один получил травмы во время ДТП с участием кортежа премьера Венгрии Виктора Орбана в Штутгарте (Германия). Авария произошла, когда политик направлялся в аэропорт.

Об этом сообщает FOCUS online со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что инцидент произошел утром понедельника, 24 июня.

В сообщении указано, что 69-летняя водитель автомобиля BMW видимо не увидела, что дорога была перекрыта, а потому выехала на перекресток, по которому следовал кортеж Орбана.

От столкновения мотоцикл 61-летнего полицейского из кортежа швырнуло в мотоцикл другого полицейского. Первый скончался в больнице, а за жизнь второго борются врачи. 27-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

"Мы глубоко шокированы происшествием с нашими коллегами. Трагические обстоятельства смерти нашего уважаемого коллеги ошеломили нас и поразили до глубины души всю полицию Штутгарта. Наши мысли с его семьей, близкими и друзьями. Мы желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге, который также серьезно пострадал в результате аварии", — заявил начальник полиции Маркус Эйзенбраун.

Как сообщалось ранее, в Румынии, недалеко от города Пуфешти, автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. Из-за этого пострадали 9 граждан Украины.