Водитель сам признался: новые подробности ДТП с автобусом с украинцами в Румынии

Следующий трансфер пассажиры ждали 7 часов

Во время утреннего ДТП в Румынии с участием автобуса, следовавшего в Болгарию, пострадали 9 украинцев. По словам пассажирки, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.

Об этом сообщает Сусіпільне. Отмечается, что автобус перекинулся в 5 часов утра 22 июня.

"Он заснул за рулем. Потому что когда все падали и кричали, и потом начали вылезать через лобовое окно, он говорил: "Ну да, ну да, заснул, девушки, заснул, извините, заснул", — вспоминает пассажирка Оксана.

По ее словам, людей, которые были в транспорте, пересадили в другой автобус, чтобы доехать до города Солнечный Берег в Болгарии. Его пострадавшие ждали около 7 часов.

"Вот мы в 5 утра перевернулись — и сейчас мы едем 10 минут в нашем направлении. Семь часов мы бродили просто никому не нужные", — рассказала пассажирка.

Она отметила, что сначала после аварии пассажиров доставили в спортзал, где им дали воды. А потом они ждали на заправке в Румынии. Но компания-перевозчик не предоставила людям ни воды, ни кофе, ни еды. Им пришлось покупать все это за свой счет.

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