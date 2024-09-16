Центральная Европа уходит под воду, рушатся здания: есть ли пострадавшие среди украинцев (фото, видео)

СМИ пишут о первых жертвах

Центральную Европу накрыла непогода, вызвав масштабные наводнения в ряде стран. Стихия разбушевалась в Польше и Чехии, частично затронув Румынию и Австрию.

Официальной информации о том, пострадали ли украинцы от непогоды в Европе пока не поступало. "Телеграф" сообщает подробности о последствиях наводнений.

Австрия

Der Standard пишет, что наводнение уже добралось до Вены. В районе Пенцинг из домов эвакуировали местных жителей. Тем временем вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия. Известно, что во время ликвидации последствий наводнения там погиб спасатель.

Австрийцам советуют избегать берегов рек и ручьев. Отменены многочисленные мероприятия.

Чехия

Часть страны осталась без света. Об этом пишет Tn.nova. Энергетическая компания CEZ Distribution сообщила о катастрофическом состоянии в 11 районах на севере страны. Света нет в Южноморавском крае, крае Высочина, Злинском крае и части Оломоуцкого края. Самая сложная ситуация в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях.

Польша

В польском Нижнесилезском воеводстве ( столица Вроцлав — ред.,) наводнение привело к обрушению одного из зданий. Рухнул полицейский участок.

В Институте метеорологии и водного хозяйства сообщили, что дамба в Строне Слёнске прорвана. Вода направляется вниз по реке Бяла Лонгецка вниз по водосборному бассейну Нысы Клодзки.

Следует отметить, что из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Утром 16 сентября перевозчик опубликовал актуальную информацию:

Рейс Вена – Киев – Вена сегодня курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт;

сегодня Рейс Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также следует до Будапешта;

венгерскими вагонами класса Интерсити также Рейсы Прага — Перемышль — Прага отменены;

Рейс Прага — Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа до расписания . С Чопа – по графику;

и прибудет в Чоп . С Чопа – по графику; Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Ранее "Телеграф" писал, что в австрийском Тироле взошла лавина, когда в горах находилась группа из 30 туристов. Один человек исчез, его поиски продолжаются.