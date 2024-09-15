Одесса оказалась под водой после ливня: по дорогам плывут авто, на улицах потоп (впечатляющие видео)

В сети шутят, что одесситам сегодня можно выходить на улицу только с лодками

В Одессе бушевала непогода и после сильного ливня была затоплена часть улиц. По этой причине в части городе осложнено движение транспорта.

Соответствующая информация была опубликована в пресс-службе городского совета Одессы. Там указали список улиц, где есть проблемы с движением автотранспорта.

"К сведению водителей! В настоящее время из-за ливня осложнено движение транспорта по улицам Небесной сотни, Балковской, Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса). Дежурят аварийные бригады коммунальных служб. Обновлено! По улицам Евгения Чикаленко (Ак. Уильямса), Ильфа и Петрова проезда нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас временно приостановлено движение трамваев №12,15,20. Троллейбус №12 ходит по улице Королева.

Тем временем в социальных сетях появилось большое количество фото и видео с последствиями сильного ливня в Одессе. На кадрах можно заметить, что некоторые здания затопило. А на улицах города буквально плавают автомобили.

На некоторых видео видно, что вода буквально льется с потолка торгового центра, а также местного магазина.

Дороги в городе также залиты водой. В сети шутят, что одесситам сегодня можно выходить на улицу только с лодками.

В пабликах пишут, что потоп наблюдается на Балковской, весь район 7 км / 7 неба, на Варненской, Церковной, Атамана Чепиги, Приморский и др.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом сильный ливень затопил улицы Киева. На дорогах наблюдались проблемы с транспортом.