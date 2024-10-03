Поезд с враждебными символами России не пускали в Литву: надписи заставили стирать (фото)

Проводники поезда не смогли объяснить, откуда взялись надписи

Литовские пограничники отказались пропустить поезд Москва-Калининград, на вагонах которого были изображены символы российского вторжения в Украину 2022 года — буква Z, а также надписи ZOV и "Вильнюс — российский город".

Об этом сообщает издание Delfi. Надписи заметили пограничники.

"В прошлую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва-Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ русской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). На другом вагоне была надпись на русском языке: "Вильнюс – русский город", — пишет издание.

Как отметили в Службе охраны государственной границы Литвы, проводники поезда не смогли объяснить, откуда взялись надписи. В то же время, пограничники отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.

В итоге начальник поезда со своими подчиненными стерли надписи и буквы с помощью песка. После всех проверок поезд продолжил свой путь по установленному маршруту.

Отметим, что в Литве запретили демонстрацию символов войны России в Украине (буквы "Z" и "V", а также георгиевскую ленту). Нарушителям грозит административная ответственность и штраф.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве автомобиль разрисовали враждебными символами Z и V. Надпись была замечена на внедорожнике Honda CR-V.