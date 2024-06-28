Укр

Провокация или месть? В Киеве автомобиль разрисовали враждебными символами Z и V (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Фото иллюстративное Новость обновлена 28 июня 2024, 11:18
Фото иллюстративное. Фото Колаж Телеграфу

Еще этого не хватало

На столичной Харьковской улице появился автомобиль, расписанный символами, используемыми российской армией во время войны против Украины. Неизвестные нанесли на кузов машины букву "Z" и "V".

Соответствующее фото было опубликовано в местных пабликах. Надпись была замечена на внедорожнике Honda CR-V.

Напомним, что использование такой символики в Украине запрещено законом. Буквы "Z" и "V" стали отличительными знаками российской военной техники еще до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии оккупанты превратили их в пропагандистские символы своей агрессии.

Мотивы вандалов пока не известны. Возможно, это чья-то бестолковая шутка или провокация. или же так хотели проучить поклонника "русского мира". Впрочем, такие действия могут иметь серьезные последствия как для владельца транспортного средства, так и тех, кто это сделал.

Пока в полиции Киева еще не прокомментировали этот инцидент. Не известно, обращался ли кто-нибудь в правоохранительные органы. Впрочем, использование враждебной символики не только запрещено, но может представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у РФ произошел переполох. В них начали запрещать буквы "Z" и "V".

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