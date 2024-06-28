Провокация или месть? В Киеве автомобиль разрисовали враждебными символами Z и V (фото)

Еще этого не хватало

На столичной Харьковской улице появился автомобиль, расписанный символами, используемыми российской армией во время войны против Украины. Неизвестные нанесли на кузов машины букву "Z" и "V".

Соответствующее фото было опубликовано в местных пабликах. Надпись была замечена на внедорожнике Honda CR-V.

Напомним, что использование такой символики в Украине запрещено законом. Буквы "Z" и "V" стали отличительными знаками российской военной техники еще до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии оккупанты превратили их в пропагандистские символы своей агрессии.

Мотивы вандалов пока не известны. Возможно, это чья-то бестолковая шутка или провокация. или же так хотели проучить поклонника "русского мира". Впрочем, такие действия могут иметь серьезные последствия как для владельца транспортного средства, так и тех, кто это сделал.

Пока в полиции Киева еще не прокомментировали этот инцидент. Не известно, обращался ли кто-нибудь в правоохранительные органы. Впрочем, использование враждебной символики не только запрещено, но может представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у РФ произошел переполох. В них начали запрещать буквы "Z" и "V".