"Конфлікт вступає у вирішальну фазу": Туск зробив тривожну заяву з приводу війни

Політик відзначив стійкість українського народу

У п’ятницю, 22 листопада, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що війна в Україні вступає "у вирішальну фазу", але як вона закінчиться – невідомо. За його словами, зараз як ніколи загроза глобального конфлікту нависла над усім світом і стала цілком реальною.

Так Туск прокоментував "події останніх десятків годин". Про це повідомляє видання Radio Zet.

"Війна на сході вступає у вирішальну фазу. Ми всі знаємо про це. Ми відчуваємо її наближення, але вона наближається до невідомості. Ніхто з нас не знає, чим закінчиться цей конфлікт, але ми знаємо, що зараз він набуває дуже драматичних розмірів", — сказав прем’єр-міністр Польщі.

Туск підкреслив, що події "останніх кількох десятків годин" показують, що загроза виникнення глобального конфлікту зараз справді серйозна та реальна.

При цьому він наголосив, що безпечні та сильні нації — це ті, які мають технологічну, інтелектуальну та "креативну" перевагу.

"Україна тримається здебільшого тому, що українська нація виявилася творчою, а багато людей змогли показати свою готовність протистояти викликам", — резюмував Туск.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв про те, що рішення США щодо дозволу ударів американською зброєю вглиб території РФ може стати вирішальним моментом у війні.

За його словами, така підтримка чітко демонструє Росії тверду позицію Заходу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав засади держполітики ядерного стримування. Зазначається, що тепер "ядерка" може бути застосована, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БПЛА та ракет до Росії.