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Страна ЕС и НАТО внезапно перестала получать нефть из России через "Дружбу"

Автор
Евгений Устименко
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Российская нефть Новость обновлена 04 декабря 2024, 15:44
Российская нефть. Фото Коллаж "Телеграфа"

В министерстве промышленности и торговли Чехии озвучили детали

Российская нефть, которая шла в страны Европы, в том числе через нефтепровод "Дружба", перестала поступать в Чехию.

Об этом сообщили чешские СМИ. Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек заявил о том, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия хочет прекратить поставки своего "черного золота" в Чехию.

В то же время компания Unipetrol, которая управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Чехии, заявила о "задержке" поставок нефти через магистраль "Дружба".

Представитель управления компании Якуб Линек отмечает, что Чехия обладает запасами нефти и нефтепродуктов на 86 дней. Необходимый объем поставок на 90 дней будет достигнут к концу 2024 года, подчеркнул Линек.

Нефтепровод "Дружба" является одним из крупных в мире: его длина составляет 4000 км. Он был построен Советским Союзом в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральской нефтегазоносной области в страны Восточной Европы (на тот момент — члены "социалистического лагеря" — Ред.). Маршрут нефтепровода проходит из России (от Альметьевска Республики Татарстан до Брянска — Ред.), а далее делится на два участка:

  • северный (проходит по территории Беларуси, Польши, Литвы, Латвии и Германии);
  • южный (проходит по территории Украины, Словакии, Венгрии, Чехии и Хорватии).

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Польше 1 декабря произошла утечка нефти на магистрали "Дружба".

Теги:
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