Країна ЄС та НАТО раптом перестала отримувати нафту з Росії через "Дружбу"

У міністерстві промисловості та торгівлі Чехії озвучили деталі

Російська нафта, яка йшла до країн Європи, у тому числі через нафтопровід "Дружба", перестала надходити до Чехії.

Про це повідомили чеські ЗМІ. Міністр промисловості та торгівлі Лукаш Влчек заявив про те, що зараз немає жодних ознак того, що Росія хоче припинити постачання свого "чорного золота" до Чехії.

У той же час компанія Unipetrol, яка керує двома нафтопереробними заводами в Чехії, заявила про "затримку" постачання нафти через магістраль "Дружба".

Представник управління компанії Якуб Лінек зазначає, що Чехія має запаси нафти і нафтопродуктів на 86 днів.

Нафтопровід "Дружба" є одним із найбільших у світі: його довжина становить 4000 км. Він був побудований Радянським Союзом у 1960-х роках для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної області до країн Східної Європи (на той момент — члени "соціалістичного табору" — Ред.). Маршрут нафтопроводу проходить з Росії (від Альметьєвська Республіки Татарстан до Брянська — Ред.), а далі ділиться на дві ділянки:

північний (проходить територією Білорусі, Польщі, Литви, Латвії та Німеччини);

південний (проходить територією України, Словаччини, Угорщини, Чехії та Хорватії).

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Польщі 1 грудня стався витік нафти на магістралі "Дружба".