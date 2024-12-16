"Временное явление": в Грузии пренебрежительно прокомментировали санкции против пророссийских властей

Пророссийские власти в Грузии надеются на то, что Трамп отменит все санкции против них

Так называемый генеральный секретарь пророссийской партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе пренебрежительно отозвался о санкциях, введенных против ряда грузинских политиков и чиновников. Сторонник пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили заявил, что это, мол, "временное явление".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Каладзе заявил, что все это вроде бы закончится 20 января, когда в США заработает новая администрация и к власти придет Дональд Трамп. При этом он не объяснил, почему так должно произойти.

"Данность в Европе и Грузии станет другой… Происходящее сегодня не имеет связи с европейскими ценностями. Сегодня — пик несправедливости. Нас стремятся убедить, что черное — это белое, пускают пыль в глаза. Все это закончится и вернется справедливая Европа, к которой стремится наша страна", – заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых грузинских политиков, в том числе против мэра Тбилиси, бывшего футболиста "Динамо" Кахи Каладзе. Тот в ответ раскритиковал Зеленского.

Отметим, что бывший футболист Михаил Кавелашвили объявлен победителем на состоявшихся 14 декабря президентских выборах в Грузии. Он был единственным кандидатом в списке, за него проголосовали 224 члена избирательной коллегии, абсолютное большинство в которой имела "Грузинская мечта".

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили считает эти выборы нелегитимными, их также не признают оппозиционные партии. После того, как стало известно, что избирательная коллегия поддержала кандидатуру Кавелашвили, Зурабишвили пообщалась с собравшимися у здания парламента людьми. Она заявила, что выборов не было, а уходить со своего поста она не планирует.