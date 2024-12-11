В США задумались над более жесткими санкциями против российской нефти: в СМИ сообщили детали

Команда Байдена сейчас с готовностью рискует в противостоянии с Кремлем

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена за полтора месяца до своего ухода рассматривает новые, более жесткие санкции против российской нефти. По мнению Белого дома, это усилит давление на российский режим и на перегревающуюся российскую экономику.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Издание пишет, что детали санкций прорабатываются, но ограничения, возможность внедрения которых изучает команда Байдена, могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти и нефтепродуктов.

"Байден долго сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно накануне президентских выборов в прошлом месяце. Но в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и растущих опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить скорую сделку с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта для более радикальных действий, говорят люди, участвующие в обсуждении", – говорится в статье.

Команда Байдена сейчас с готовностью идет на риск в противостоянии с Кремлем, поскольку через полтора месяца покинет Белый дом. Кроме того, за время правления Байдена средние цены на бензин рекордно упали, но платой за это стало фактическое разрешение Кремлю зарабатывать на нефти больше денег. Сейчас Белый дом готов исправить ошибку.

В частности, администрация Байдена готовит санкции против танкерного флота России, которые могут быть объявлены в ближайшие недели. Со своей стороны аналогичные меры сейчас планирует Европейский Союз. Санкции будут направлены не только на танкеры и компании, но и на физических лиц, участвующих в торговле нефтью из России.

Напомним, что в течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением в Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое для перевозки сжиженного природного газа.