"Ведет опасные игры": Зеленский рассказал, чего не понимает Фицо

Отношения Украины и Словакии обострились после остановки транзита российского газа

Правительство Словакии не до конца понимает, что такое война, а всего лишь пытается воспользоваться экономической ситуацией. При этом жители страны не осознают, что делает их правительство.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Onet и другим польским СМИ. По его словам, длительная война не пойдет на пользу ни Украине ни России.

Он отметил, что слышал от Словакии позицию о том, что с россиянами надо дружить несмотря ни на что, а Украину поддерживать не обязательно.

"Конечно, у людей в Словакии другие мнения, но словацкое правительство ведет очень опасные игры, потому что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. А я считаю, что зло должно быть наказано", — сказал Зеленский.

Он вспомнил, что однажды во время встречи лидеров ЕС имел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо, который предложил сначала разобраться в том, что является злом в нынешней ситуации, а что нет.

"Я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему ответил: "В тебя стреляли. Почему ты не простил нападавшего? Почему ты арестовал человека, который в тебя стрелял?", — отметил президент.

Зеленский добавил, что все осудили эту ситуацию и сошлись на том, что стрелять в людей является преступлением. После этого он добавил, что Владимир Путин тоже является таким же, поскольку стреляет в других людей.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.

13 января Фицо предложил Зеленскому встречу, чтобы обсудить этот вопрос и найти компромисс. Украинский президент тогда ответил, что готов принять его в Киеве 17 января.