Ультраправые партии в третий раз пытаются инициировать импичмент

Политическая нестабильность в Румынии привела к отставке президента. Глава государства Клаус Йоханнис в понедельник сообщил, что уже 12 февраля покинет свою должность.

Об этом сообщает Romania Insider. До этого парламент трижды пытался инициировать процедуру импичмента, а потому усилились опасения о возникновении политического кризиса.

"Чтобы избавить Румынию и ее граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента Румынии. Я покину пост послезавтра, 12 февраля", — сообщил Йоханнис.

Как известно, в конце ноября прошлого года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, на которых победил Келин Джорджеску. Политик с открытыми пророссийскими взглядами согласно опросам не должен был набрать даже нескольких процентов, а потому в Румынии заподозрили масштабное российское вмешательство в избирательный процесс. В частности сообщалось, что россияне провели масштабную пропагандистскую кампанию через сервис TikTok.

В начале декабря суд аннулировал результаты голосования, а повторные выборы были назначены на май 2025 года.

За отставку президента выступают в основном ультраправые "Партия молодежи" (ПМ), от которого выдвигался Джорджеску, "Альянс за союз румын" (АСР) и SOS. ПМ и SOS отличаются пророссийскими взглядами, в то время как АСР просто имеет евроскептическую позицию.

Они дважды собирали подписи для инициации процедуры импичмента, но им не хватало голосов.

В третий раз к правым присоединились депутаты от проевропейского и проукраинского "Союза за спасение Румынии", которые считают, что пребывание Йоханниса на посту президента после завершения мандата противоречит демократическим принципам и углубляет политическую нестабильность.

Как известно, Румыния после начала российского вторжения сильно помогла Украине в экономическом плане и оружием. Например, это одна из немногих стран, которые согласились передать системы ПВО Patriot. Кроме того, Румыния помогает с экспортом, в том числе и в инициативе "Зерно из Украины".

Напомним, Джорджеску называл Украину вымышленным государством. Он заявил, что ее разделение между соседними государствами – неотвратимо.