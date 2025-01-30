Политик считает, что наше государство — это "Украинская Советская Социалистическая Республика"

Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. Он заявил, что ее разделение между соседними государствами – неотвратимо.

Об этом Джорджеску сказал в интервью журналисту Йону Кристой. Сообщает Romania TV.

Говоря о новом разделе мира, продиктованном из Белого дома, он размечтался о разделе украинских территорий после заключения мира и о выгоде Румынии.

Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От прежнего… как оно называлось… Закарпатье! Есть еще венгры… Львов, который останется с поляками, и Малороссия…,

На вопрос, верит ли он в раздел Украины, политик ответил утвердительно.

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – заявил он.

Что раньше говорил Келин Джорджеску об Украине

Следует добавить, что Джорджеску открыто заявляет о своих ультраправых взглядах и даже бравирует ими. В частности он прославляет времена, когда Румыния была союзником нацистской Германии во Второй мировой войне. Также он называл войну России против Украины следствием "заговора американских производителей оружия".

Вместе с тем после успеха в первом туре выборов он начал корректировать свою позицию. К примеру, 27 ноября политик отрицал упреки в свой адрес, что якобы он хочет вывести Румынию из НАТО и Евросоюза.

В конце 2024 года ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что в случае победы на выборах он запретит продолжение экспорта украинского зерна через его страну и последующую военную помощь официальному Киеву.

Напомним, бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь в откровенном интервью "Телеграфу" поделился своим видением сложных вызовов, с которыми сталкивается его страна. Наряду с обсуждением роли Словакии как члена НАТО в поддержке Украины, Надь затрагивает и вопросы пророссийской риторики правительства Роберта Фицо и президента Петера Пеллегрини, угрожающей стабильности региона. Он также предостерегает о возможности ядерного удара со стороны России, подчеркивая его потенциальные угрозы всему миру. Детальнее читайте в материале издания — "Если Украина проиграет войну, у нас будут русские солдаты в Ужгороде, на границе со Словакией".