Сколько украинских мужчин работает в Польше: цифра неумолимо растет

Все больше и больше украинцев, в том числе мужчин, работают в Польше

С начала полномасштабного вторжения России многие украинцы выехали за границу и нашли спасение в других странах, в том числе Польше. Количество официально трудоустроенных наших соотечественников (мужчин) составляет 406 тысяч человек.

Об этом сообщает biznes.wprost.pl. Чаще всего в Польше работают украинские мужчины в возрасте 30-44 лет.

Работать в Польше может гражданин Украины, который проживает легально и имеет действующий вид на жительство или прибыл в страну с 24 февраля 2022 года, т.е, после начала полномасштабного российского вторжения.

Больше всего мужчин из Украины работает в Мазовецком воеводстве (188,1 тысяч человек). Этот регион является явным лидером по этому показателю, опережая Нижнесилезское воеводство и Великопольское воеводство (92,7 тысяч и 89,5 тысяч, соответственно).

По данным польских СМИ, тенденция к росту количества украинцев в Польше только возрастает. Также сообщается о том, что 59% иностранцев, работающих в Польше, связывают свое профессиональное будущее с этой страной.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной в проблемном вопросе Волынской трагедии должен произойти прорыв, но он не может быть результатом бесцеремонного шантажа.