Величайшее предательство со времен 1945 года: британский парламентарий призвал к поддержке Украины

Позорного соглашения за спиной Украины и Европы нужно не допустить, а Украина должна получить достаточные гарантии безопасности

Лидер либеральных демократов в британском парламенте, сэр Эдвард Дэйви призвал не допустить заключения позорного соглашения, которое заставит Украину отдать России часть территорий и вознаградит российский режим за его агрессию. Он отметил, что Великобритания должна нарастить поддержку Украины.

Об этом он заявил во время выступления в британском парламенте 13 февраля. Дэйви подверг жесткой критике президента США Дональда Трампа за его меркантильность и недальновидность.

"Если Украина будет вынуждена отдать России собственную суверенную территорию, это будет величайшее предательство европейского союзника после Польши в 1945 году. Но президент Трамп говорит, что Украина может стать Россией, и он хочет вернуть американские деньги. Я думаю, что мы все боимся того, чем это может закончиться и какими будут опасные последствия для нашей обороны и безопасности", – сказал он.

Дэйви добавил, что этого соглашения за спиной Украины и Европы нужно не допустить, а Украина должна получить достаточные гарантии безопасности. В противном случае Европа окажется перед угрозой войны через некоторое время.

"Так может ли премьер-министр заверить эту палату, что он и другие европейские лидеры оказали достаточную поддержку президенту Зеленскому, чтобы ни Трамп, ни Путин не могли его заставить согласиться на соглашение, которое фактически передаст победу России?", – поинтересовался он.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перед переговорами нужно будет усилить Украину настолько, насколько это возможно. По его словам, Британия не отступает от обещания предоставить Украине "самую сильную позицию" на переговорах; Стармер добавил, что уже обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Лондон может для этого сделать.

"Мы должны поставить Украину в сильнейшую позицию", – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.

Напомним, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира.

При этом Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины, в частности сказал, что наше государство не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО оно не станет. Эти слова всколыхнули западные СМИ, которые раскритиковали позицию Трампа.