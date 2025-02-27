Политик, известный своими противоречивыми заявлениями о Легионерском движении, этнических меньшинствах и других острых темах, вызывает серьезную обеспокоенность своей радикальной риторикой

Независимый кандидат на президентских выборах в Румынии Келин Джорджеску вызвал многочисленные споры своими заявлениями. На лестнице прокуратуры, куда его доставили в среду 26 февраля, он отдал нацистское поздравление, что вызвало сомнения в его политической ориентации.

Соответствующее видео опубликовали в hotnews.ro, добавив, что Джорджеску заявил толпе, скандировавшей его имя его "Мы — энергия, мм — люди!". Это вызвало большую огласку.

Легионерское движение и политические идеалы

Джорджеску мастер противоречивых заявлений. Он высоко оценил Легионерское движение, сказав, что оно является сильнейшим проявлением здоровья и воли румынского народа. Он подчеркнул, что конечная цель – умереть за Христа и за родину, но верит, что румынский народ слаб и нуждается в дальновидных лидерах. Легионерское движение было самым радикальным фашистским проявлением крайней правой тоталитарной идеологии времен Второй мировой войны.

Этнические меньшинства и национализмы

Он заявил, что к этническим меньшинствам в Румынии относятся терпимо, они равны "иностранцам", вместе взятым, своего рода приложение, которое должно быть благодарно и скромно за то, что они существуют наряду с румынской чистотой. "Румынам не нужны меньшинства, им нужна Румыния, потому что мы даем им землю и воду".

Другие противоречивые заявления

Джорджеску также делал противоречивые заявления на другие темы, таким как роды через кесарево сечение, которые он назвал "трагедией". И высказывал взгляды против сообщества ЛГБТК+, а также против поддержки Украины в войне с Россией.

Юридические и политические последствия

Даже если есть досье в Генпрокуратуре, доказательства не могут использоваться для запрета его участия в выборах, если они не подтверждены судом. Это подчеркивает важность судебного процесса в Румынии, который требует тщательного исследования и выслушивания обеих сторон.

В нынешнем контексте заявления Келина Джорджеску вызвали вопрос о будущем румынской политики. И о том, как они могут повлиять на внутренние и внешние отношения страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Румынии сторонники пророссийского политика подрались с полицией. Тогда был задержан и украинец.