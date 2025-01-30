Есть все шансы на победу? Как в Румынии оценивают Джорджеску, который назвал Украину "несуществующим государством"

Если Келина Джорждеску снимут с выборов, то может взлететь рейтинг другого пророссийского политика — Джорджа Симиона

Рейтинг ультраправого пророссийского румынского политика Келина Джорджеску вырос вверх. Это произошло после того, как был отменен второй тур выборов президента Румынии и перезапуск их с нуля.

Данные о рейтинге политика появились на румынском сайте curs.ro. Опрос проводился в период с 21 по 25 января 2025 года.

Последние рейтинги таковы:

Келин Джорджеску — 37%;

Никушор Данн (мэр Бухареста) — 21%;

Йон Антонеску (от власти) – 18%;

Елена Ласкони (выходила в отмененный второй тур) — 7%.

Рейтинг кандидатов

"Действие порождает противодействие. Народ решил, что вот он — спаситель, несправедливо угнетенный проклятыми властями", — прокомментировал блогер Роман Шрайк.

По его словам, если Келина Джорждеску снимут с выборов, то может взлететь рейтинг другого пророссийского политика — Джордж Симиона, который пока не участвует, но поддерживает Джорджеску.

Отмена выборов

Напомним, что в начале декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, в котором лидировал ультраправый кандидат Келин Джорджеску. Известно, что появились новые детали, которые свидетельствуют, что эти результаты были ложными.

Конституционный суд страны с целью обеспечения справедливости и законности избирательного процесса единогласно поддержал:

Отмена всего избирательного процесса по выборам президента Румынии, проведенного на основании постановления правительства.

Возобновление избирательного процесса в полном объеме, то есть правительство установит новую дату выборов, а также новую календарную программу для осуществления необходимых действий по проведению выборов в 2024 году.

Суд подчеркнул, что это решение окончательно и общеобязательно. Первый тур выборов в Румынии пройдет 4 мая.

Келин Джорджеску – кто он

Келин Джорджеску известен как религиозный националист и якобы "антисистемный", а на самом деле — пророссийский кандидат. Он еще до выборов сделал ряд скандальных заявлений, среди которых – нарратив о том, что ЕС и НАТО, якобы, не представляют интересы Румынии должным образом. Джорджеску постоянно распространяет нарративы кремлевской пропаганды – например, что война в Украине якобы спровоцирована и управляется американскими военными компаниями, а Украина – "искусственное образование", а не государство. Также следует отметить, что Джорджеску явно поддерживается Китаем, поскольку он, малоизвестный университетский профессор, мастерски использовал китайскую соцсеть TikTok для объединения избирателей вокруг себя. Судя по всему, сеть предоставляла ему приоритетное продвижение по сравнению с другими кандидатами.

Интересно, что Джорджеску неоднократно подвергали критике его предыдущие комментарии, где он поддерживал фашистское легионерское движение Румынии XX века. Кстати, в тот период Румыния покушалась на украинскую Бессарабию. Потому политические приоритеты этой персоны предусмотреть нетрудно.

Ранее "Телеграф" писал, что Джорджеску назвал Украину вымышленным государством. Он заявил, что ее разделение между соседними государствами – неотвратимо.