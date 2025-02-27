Політик, відомий своїми суперечливими заявами щодо Легіонерського руху, етнічних меншин та інших гострих тем, викликає серйозне занепокоєння своєю радикальною риторикою

Келін Джорджеску, незалежний кандидат на президентських виборах у Румунії, викликав численні суперечки своїми заявами. На сходах прокуратури, куди його доставили в середу 26 лютого, він віддав нацистське вітання, що викликало сумніви щодо його політичної орієнтації.

Відповідне відео опублікували в hotnews.ro, додавши, що Джорджеску заявив натовпу, скандувавшому його ім'я його "Ми — енергия, мм — люди!". Це викликали неабиякий розголос.

Легіонерський рух і політичні ідеали

Джорджеску майстер суперечливих заяв. Він високо оцінив Легіонерський рух, сказавши, що він є найсильнішим виявом здоров'я та волі румунського народу. Він підкреслив, що кінцева мета – померти за Христа та за батьківщину, але вірить, що румунський народ слабкий і потребує далекоглядних лідерів. Легіонерський рух найрадикальнішим фашистським проявом крайньої правої тоталітарної ідеології часів Другої світової війни.

Етнічні меншини та націоналізми

Він заявив, що до етнічних меншин у Румунії ставляться терпимо, вони рівні "іноземцям", разом узяті, свого роду додаток, який має бути вдячний і скромний за те, що вони існують поряд з румунською чистотою. "Румунії не потрібні меншості, їм потрібна Румунія, тому що ми даємо їм землю та воду".

Інші суперечливі заяви

Джорджеску також робив суперечливі заяви щодо інших тем, таких як пологи через кесарів розтин, які він назвав "трагедією", і висловлював погляди проти спільноти ЛГБТК+, а також проти підтримки України у війні з Росією.

Юридичні та політичні наслідки

Навіть якщо є досьє в Генпрокуратурі, докази не можуть бути використані для заборони його участі у виборах, якщо вони не підтверджені судом. Це підкреслює важливість судового процесу в Румунії, який вимагає ретельного дослідження та вислуховування обох залучених сторін.

У нинішньому контексті заяви Келіна Джорджеску викликали питання про майбутнє румунської політики та про те, як вони можуть вплинути на внутрішні та зовнішні відносини країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Румунії прихильники проросійського політика побилися з поліцією. Тоді затримали й українця.