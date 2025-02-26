В ходе обысков у соратников Джорджеску обнаружено 1,5 миллиона евро

Днем 26 февраля 2025 г. кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску был задержан полицией и доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса. Задержание произошло на основании ордера на доставку лица в суд.

Об этом сообщают в antena3.ro со ссылкой на источники из правоохранительных органов. Румынского политика связывают, в частности, с Кадыровым и Дугиным.

Джорджеску обвиняется в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публично лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях. Кроме того, он обвиняется в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами.

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В этот же день состоялись обыски у лиц, связанных с Джорджеску, в частности, в отношении Хорациу Потра, руководителя его охраны. Во время обысков было изъято более 1,5 миллионов евро, часть из которых была найдена в сейфах Потра.

Джорджеску ранее заявлял, что его избирательная кампания была полностью безвозмездной и не финансировалась никем. Однако существует подозрение на возможное финансирование его кампании из России через различных посредников и организации.

Кроме того, Джорджеску окружен лицами с глубокими связями с Россией, включая лидеров чеченских боевиков Рамзана Кадырова. Сам Джорджеску встречался с идеологом Владимира Путина Александром Дугиным. Эти события происходят на фоне расследования возможных нарушений во время избирательной кампании и обвинений в попытке манипулировать общественным мнением с помощью российских пропагандистских структур.

В ответ на обыски и задержание Джорджеску обвинил румынские власти в попытке сфабриковать доказательства против него и воспрепятствовать его участию в предстоящих выборах президента страны. Он призвал своих сторонников выйти на улицы и поддержать его в борьбе против того, что он считает политическими репрессиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что последние протесты столицы Румынии происходили на фоне отставки президента Клауса Йоханниса. Тогда поклонники пророссийского Джорджеску подрались с полицией.