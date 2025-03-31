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После утраты дочери создал "Дом с ангелом": что известно об одессите Борисе Литваке и как выглядит его семейная могила

Автор
Татьяна Кармазина
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Дочь Бориса Литвака умерла молодой
Дочь Бориса Литвака умерла молодой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он был известен своим стремлением помочь детям с особыми потребностями

Известный украинский общественный деятель, педагог, меценат и знаменитый одессит Борис Литвак умер на 85 году жизни больше десяти лет назад. Он оставил после себя богатое наследие, и в большей мере из-за единственной дочери, которая скончалась совсем в молодом возрасте.

Родился 11 марта 1930 года в Одессе. После начала войны, в 1941 году он с матерью эвакуировались в Узбекистан. В городе Самарканд они вместе работали на заводе "Кинап" — Борис трудился слесарем. После окончания войны семья вернулась в Одессу.

Литвак служил в армии в Беларуси, был в штатной футбольной команде Минского дома офицеров. В 1953 году демобилизовался. После окончания Одесского педагогического института им. К. Д. Ушинского Борис преподавал физическое воспитание в Одесском автомеханическом техникуме. Более 30 лет, с 1977 года и до самой смерти занимал пост директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Борис Литвак в молодости
Борис Литвак в молодости. Фото: odessa-memory.info
Борис Литвак
Фото: odessa-memory.info
Борис Литвак
Фото: odessa-memory.info

Был женат на Римме Алексеевне Литвак. У супругов была единственная дочь Ирина, которая умерла в возрасте 37 лет от рака (1955 — 23 февраля 1992). Есть внук Алексей.

Борис Литвак Римма Литвак
Борис Давидович и Римма Алексеевна Литвак. Фото: odessa-memory.info
ирина литвак алексей литвак
Ирина Литвак с сыном Алексеем. Фото: odessa-memory.info

"Дом с ангелом"

Дочь Ирина перед смертью подсказала отцу обратить внимание на детей, которым не так повезло в жизни, как остальным: "Папа, твои тренеры ходят по школам, отбирают самых здоровых, самых высоких детей. А эти дети могут и без тебя обойтись в этой жизни. Помоги тем, кто не в состоянии даже перейти футбольное поле. Папа, помоги им".

борис литвак ирина литвак
В рабочем кабинете Литвака стоял портрет любимой дочери. Фото: odessa-memory.info

Личная трагедия стала толчком к решению Литвака в 1996 году открыть Одесский областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов "Будущее", который стал одним из самых передовых в Украине. В народе его прозвали лаконично — "Дом с ангелом". Все из-за огромной золотистой статуи на здании в форме ангела, которую создал местный скульптор Михаил Рева. Центр находится по улице Пушкинская, 51 (угол улицы Базарной).

дом с ангелом
Фото: instagram.com/litvak_center

В Центре по сей день проводят диагностику, лечение и реабилитацию детей с органическими поражениями центральной и периферической нервной системы, патологиями опорно-двигательного аппарата и нарушениями развития.

дом с ангелом одесса
Фото: instagram.com/litvak_center

11 марта Борису Литваку могло бы исполнится 95 лет, однако он ушел из жизни 10 апреля 2024-ого. Последние свои годы мужчина страдал от рака легких. В его честь переименовали старую улицу Заславского.

Он был отмечен рядом государственных наград Украины. В частности, звание "Герой Украины", кавалер ордена "За заслуги" II-й и III-й степеней, звание "Почетный гражданин Одессы", а также награжден наградой Президента Украины — юбилейной медалью "20 лет независимости Украины".

Как выглядит могила Бориса Литвака

Литвак захоронен возле своей любимой дочери Ирины, из-за которой он и создал знаменитый "Дом с ангелом". Они покоятся на Втором христианском кладбище — одном из самых старых некрополей в Одессе.

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Фото: dumskaya.net

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Теги:
#Баскетбол #Одесса #Могила #Борис Литвак #Дом с ангелом