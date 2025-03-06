Покоится рядом с сыном: где похоронен основатель одесской "Юморины" Хаит и что известно о нем

Сатирик умер через год после смерти своего сына, Евгения Хаита

Валерий Хаит – человек, без которого трудно представить одесский юмор. Он был не просто сатириком или автором шуток, а целой эпохой, объединившей в себе легендарный КВН, одесскую "Юморину" и неизменную любовь к родному городу. К сожалению, юмориста не стало 1 февраля 2025 года в возрасте 85 лет.

Он был одним из основателей одесской "Юморины" и художественным руководителем юмористической команды "Джентльмен-шоу". "Телеграф" решил вспомнить творчество Валерия Хаита и выяснить, где его похоронили.

Что известно о Валерии Хаите

Хаит был одним из тех, кто основал одесскую "Юморину" — ежегодный фестиваль юмора, который стал визитной карточкой города. Он проводится звездно 1 апреля – в День юмора. Его вклад в развитие одесского юмора и культуры трудно переоценить. Он также являлся художественным руководителем команд "Деловые люди" и "Первая команда одесских джентльменов".

Валерий Хаит – автор и редактор сатирических проектов, сценарист, публицист, ведущий юмористических телепередач. Он писал прозу, поэзию, статьи, сценарии и десятилетиями оставался верен стилю тонкой, острой, но доброй сатиры.

Валерий Хаит стал лауреатом престижной премии "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание". Он известен как автор не только юмористических сборников, но и лирических стихов, эссе и мемуаров, среди которых особенно выделяется книга воспоминаний "Книга читателя". Кроме того, Хаит был составителем издания "Великий фонтан одесского юмора", что стало настоящей антологией остроумной одесской классики.

Стоит отметить, что год назад, 21 января 2024 года, умер старший сын юмориста Евгений Хаит. Он был участником шоу "Голи и смешные".

Валерий Хаит – основатель телевизионного шоу – Клуба одесских джентльменов. Он был также вице-президентом Всемирного клуба одесситов и главным редактором одесского юмористического журнала "Фонтан".

Где похоронен Валерий Хаит

Прощание с Валерием Хаитом прошло 4 февраля в Одесском театре музыкальной комедии. Похоронен он на Таировском кладбище. Там же и покоится его сын, Евгений Хаит.

Причины смерти сатирика неизвестны. Также нет информации о том, как выглядит его могила.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила социологи Ирины Бекешкиной. Она родом из России, но участвовала в Оранжевой революции.