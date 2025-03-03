Ключ к прекращению войны: Зеленский обратился к Украине после саммита в Лондоне

Украина не заинтересована в вечной войне, а желает мира – но гарантии безопасности являются ключевыми

Украина и страны Европы в ближайшее время по итогам саммита в Лондоне сформируют общую позицию по войне против России и обеспечению собственной безопасности. Позиция будет представлена США, поскольку они должны предоставить гарантии безопасности – это ключ к прекращению войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам ночью 3 марта. Он отметил, что во время саммита в Лондоне все присутствовавшие высказались за то, что реальный мир в Украине нуждается в реальных гарантиях безопасности.

"Конечно, мы осознаем важность Америки. И мы благодарны за всю поддержку, полученную от Соединенных Штатов Америки. Не было такого дня, когда мы не испытывали этой благодарности", — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина не заинтересована в вечной войне, а хочет мира. Но ключевым моментом для прекращения боевых действий являются именно работающие гарантии безопасности, чтобы сделать невозможным повторное нападение России.

"В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши позиции, наши общие позиции. Линии, которых мы должны достичь, и линии, с которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. Надежность, продолжительность мира, правильное соглашение об окончании войны — это наш общий приоритет", — Зеленый.

Напомним, что 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, ключевой темой которого стала Украина. Британия после саммита заявила, что предпримет важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине. Стоит добавить, что во время пресс-конференции, которая состоялась после саммита, Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине. Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.