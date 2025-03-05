Друга Путина хотят лишить права голоса в Европарламенте из-за Украины, - Politico

Также могут создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотра договоров ЕС

Военная помощь Евросоюзу Украине на 20 млрд евро, проект которого разрабатывали, приостанавливается из-за несогласия Венгрии. Поэтому страну могут лишить права голоса. Соответствующий план уготовили Евродепутаты от проевропейской партии Volt.

Его они направят европейским лидерам. Об этом сообщает Politico.

Этот план состоит из девяти пунктов. В документе, кроме призыва к лишению Венгрии права голоса, предлагают назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политику безопасности Каю Каллас полноценным министерством иностранных дел ЕС.

Авторы текста стремятся также создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить новые компетенции в области обороны и подготовиться к расширению.

Венгрия в Европарламенте

Следует отметить, что Венгрия неоднократно становилась объектом критики в Европарламенте из-за нарушения принципов верховенства права и демократических стандартов. ЕС обвиняет правительство Виктора Орбана в ограничении независимости судебной системы, свободы СМИ и прав гражданского общества. Поэтому Брюссель заморозил миллиарды евро финансирования для Будапешта, требуя выполнения условий по укреплению демократических институтов.

В то же время Венгрия использует свое право вето для блокирования важных решений ЕС, в частности, о помощи Украине и санкциям против России.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан захотел, чтобы ЕС начал прямые переговоры с Москвой о войне России против Украины.