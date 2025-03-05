Военный ТЦК мобилизовал россиянина в Прикарпатье: чем все закончилось

В Ивано-Франковской области чиновник ТЦК незаконно мобилизовал россиянина.

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал должностное лицо территориального центра комплектования (ТЦК) Виталия С. виновным в превышении служебных полномочий из-за незаконной мобилизации гражданина России. За это подполковнику назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как сообщает издание Zaxid.net, в судебном постановлении было указано, что 6 февраля 2025 года временно исполняющий обязанности начальника одного из ТЦК Виталий С. отправил иностранца, не имеющего украинского гражданства, на военно-врачебную комиссию (ВЛК), а затем поставил его на военный учет и включил в список мобилизованных.

В материалах дела говорится, что чиновник знал о гражданстве мужчины и понимал, что он не подлежит мобилизации. Несмотря на это, подполковник все же отдал распоряжение о его направлении на ВЛК и включении в состав военнослужащих.

Невеста мобилизованного обратилась с жалобой в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона, после чего в отношении Виталия С. составили административный протокол за превышение служебных полномочий.

Рассмотрение дела состоялось без участия обвиняемого — он не явился на заседание, но письменно признало свою вину. Судья Максим Олейник, ознакомившись с материалами дела, признал Виталия С. виновным и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Постановление можно обжаловать.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Гражданин не явился в ТЦК и СП по мобилизационному распоряжению.