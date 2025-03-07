Росіянин жорстоко вбив двох українських військових у Німеччині: як його покарали

У Німеччині винесли вирок росіянину, який убив двох українців.

Суд у Мюнхені виніс довічний вирок 58-річному громадянину РФ, який жорстоко вбив двох українських військових у Німеччині. Як повідомили в суді, злочин був визнаний особливо тяжким, що фактично унеможливлює дострокове звільнення засудженого.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на n-tv, обидва українські військовослужбовці проходили лікування в клініці німецького міста Мурнау після отриманих поранень на фронті. У лютому цього року під час судового процесу обвинувачений зізнався у скоєному.

Трагедія сталася 27 квітня 2023 року. Засуджений був знайомий із загиблими, і вони неодноразово зустрічалися разом. У день вбивства чоловіки також вживали алкоголь у центрі міста, коли між ними спалахнув конфлікт.

За даними слідства, під час суперечки 36-річний українець образив росіянина, після чого той вихопив ніж і завдав йому смертельні удари в шию. Далі нападник накинувся на 23-річного військового, вдаривши його ножем п’ять разів.

На місце події оперативно прибули медики, але один із постраждалих помер ще до їхнього приїзду, а другий — у лікарні.

Росіянина затримали та взяли під варту. Слідство встановило, що на момент злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тисменицький районний суд Івано-Франківщини визнав посадовця територіального центру комплектування (ТЦК) Віталія С. винним у перевищенні службових повноважень через незаконну мобілізацію громадянина Росії.