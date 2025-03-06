Добрались и до школы обвиняемого в убийстве Фарион: что известно об угрозах стрельбы в Днепре

Злоумышленники сообщали, что якобы готовились к осуществлению теракта в течение года

Жителей Днепра запугивали угрозами "колумбайна" в местных школах. В списке учебных заведений, где злоумышленники обещали устроить стрельбу, находится и школа № 62, в которой учился подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко.

В одном из Telegram-каналов Днепра появились угрозы "отомстить" и "всех перестрелять", а также фото огнестрельного оружия. Сегодня утром ресурс был заблокирован.

Злоумышленники сообщали, что готовились в течение года к осуществлению теракта в ряде школ 6 марта, то есть сегодня. Этот случай далеко не первый – время от времени подобные информационные атаки проводятся в различных городах Украины российскими спецслужбами.

"Анонимные сообщения в соцсетях содержат угрозы и призывы к насилию. Они являются частью информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дестабилизацию ситуации. Главная цель – создание паники среди жителей города", – пишет Telegram-канал "Стоп фейк Днепр".

Отмечается, что такими случаями занимается киберполиция — специалисты проверяют сообщения и устанавливают причастных к их распространению лиц.

Киберполицейские призывают украинцев заботиться об информационной гигиене, не распространять возможные фейки, а также сообщать в соответствующие органы о нарушениях.

Ранее советник министра обороны Украины Алексей Копытько пояснил, что вся история "колумбайнов" в России выглядит как управляемый властями процесс. Так, расстрел детей в Ижевске случился удивительно вовремя для Кремля.