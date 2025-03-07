Великобритания будет судиться с Абрамовичем из-за денег для Украины

Британские власти не смогли договориться с российским олигархом

Великобритания планирует судиться с российским олигархом Романом Абрамовичем из-за денег, полученных с продажи футбольного клуба "Челси". Россиянин продал лондонскую команду за 2,5 млрд фунтов стерлингов под давлением правительства Великобритании после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Абрамович обещал пожертвовать деньги пострадавшим на войне в Украине, однако до сих пор не сделал этого. Теперь британские власти хотят судиться с олигархом, передает The Guardian.

По информации источника, судебный процесс может стать единственным выходом из сложившегося тупика в переговорном процессе. Дело в том, что стороны не могут договориться, как следует потратить деньги. Британцы хотят отдать все деньги на гуманитарные нужды Украины, а вот представители Абрамовича настаивают на распределении средств между пострадавшими украинцами и россиянами.

"В правительстве считают, что мы движемся к суду по этому вопросу. С самим Абрамовичем существуют фундаментальные разногласия по поводу того, куда могут быть направлены деньги, и, похоже, закон будет единственным способом решить эту проблему", — заявил источник издания.

Ранее сообщалось, что Абрамович якобы мог создать фиктивный бизнес по аренде суперяхт, которыми пользовался сам, и так сэкономил на их обслуживании и заправке. К слову, олигарх после введения санкций в 2022 году нашел убежище в Турции.