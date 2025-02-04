Украина будет нуждаться в миллионах трудовых мигрантов. Из каких стран они приедут

Дефицит трудового ресурса есть уже сейчас и будет только нарастать

Украинскому бизнесу не хватает более 3 млн работников, что составляет 32% персонала. Из-за дефицита рабочей силы Украине в ближайшие 5-7 лет потребуются работники из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока.

Такое мнение в эфире Вечер.LIVE высказал доктор экономических наук Андрей Длигач. При этом, добавил он, 2 миллиона формально безработных украинцев не готовы к переезду или переобучению, чтобы занять вакантные должности.

По словам эксперта, эти люди ждут, пока бизнес сам придет к ним. Однако этого не произойдет, украинцам нужно становиться более гибкими, легкими и быстрыми в изменениях. Также государство должно создать условия, чтобы проще было нанимать работников.

"А что касается работников из Бангладеша — это реальность. Бангладеш, Индия, страны Африки, страны Ближнего Востока будут поставщиками человеческого ресурса для производственных предприятий, аграрных предприятий, логистических. Потому что нам действительно не хватит нескольких миллионов трудовых ресурсов в следующие 5-7 лет", — объяснил Андрей Длигач.

Как сообщал "Телеграф", в Закарпатье одно из местных предприятий планирует привлечь на работу 160 работников из Бангладеша. Речь идет об ГП "Ламелла" в Тячевском городском территориальном обществе, которое специализируется на изготовлении мебели. Новость об этом вызвала возмущение в социальных сетях.