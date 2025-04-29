США выдвинули новые требования по переговорам: они касаются и Украины, и России

США на грани выхода из переговоров

Государственный секретарь США Марко Рубио потребовал от Украины и России представить конкретные предложения по прекращению войны. В противном случае Соединенные Штаты угрожают отказаться от посреднической роли в мирных переговорах.

Об этом сказала представитель Государственного департамента Темми Брюс на пресс-конференции во вторник, 29 апреля. "Сейчас мы находимся в таком моменте, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения по поводу того, как прекратить этот конфликт", – заявила журналистам Брюс.

"Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредников в этом процессе", – добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Администрация США ранее неоднократно подчеркивала необходимость завершения войны и начала переговорного процесса. Впрочем, действующий президент США Дональд Трамп ранее высказывался о сложностях в общении с Владимиром Зеленским, отметив, что украинский лидер "много требует, не имея козырей". С Путиным у него договориться выйдет скорее, уверен Трамп.

Напомним, Трамп назвал новые условия перемирия. "Я думаю, мы близки", — сказал президент США.