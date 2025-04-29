"Арсенал" — ПСЖ: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Большая игра пройдет в Лондоне

Во вторник, 29 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 стартует стадия 1/2 финала. "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет ПСЖ в первой игре.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — ПСЖ. Начало игры, которая состоится в Лондоне на арене "Арсенал", запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов "Арсенал" — ПСЖ (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — ПСЖ

В прямом эфире в Украине игру "Арсенал" — ПСЖ покажет медиа-платформа Megogo. Поединок можно посмотреть на Megogo по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — 69 грн.

Прогноз букмекеров на матч "Арсенал" — ПСЖ

По мнению букмекеров, Канониры являются небольшими фаворитами первой игры, но при этом Пушкари — аутсайдеры 2-матчевого противостояния. На выход англичан в финал турнира специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,00. В то же время подобный успех французов более вероятен — коэффициент 1,82. Добавим, что аналитики оценивают шансы "Арсенала" на победу в первой игре в 44%, а ПСЖ — в 29%.

История встреч

Команды встречались между собой 6 раз. "Арсенал" трижды побеждал, трижды была зафиксирована ничья. В последний раз лондонцы встречались с парижанами 1 октября 2024 года в рамках основного этапа ЛЧ (2:0).

Ответный матч между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже (Франция) на стадионе. "Парк-де-Пренс". Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Барселоны" и "Интера". Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".