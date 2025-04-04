Когда Путин сядет за стол переговоров по Украине? Американский эксперт назвал ключевое условие

Путину нужна Украина без армии и вне НАТО

Владимир Путин выступает против размещения европейских или натовских войск в Украине и не согласен на распространение ст. 5 Устава Альянса на украинской территории. А президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не отправят войска и не поддержат использование статьи о коллективной обороне для Украины. Все это не очень способствует желанию Киева об установлении прочного мира.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Он объяснил, в чем была ошибка американского лидера.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Путин хочет продолжения войны, а Трамп может выйти из переговоров: в США дали свой прогноз по Украине".

— Трамп не должен был делать это так рано, потому что подобные вещи нужно обсуждать во время переговоров, а не исключать еще до их начала. Теперь США несколько изменили свою риторику, заявив, что это "все еще остается на столе", — говорит эксчиновник Пентагона.

По его мнению, если Путин будет действительно заинтересован в каком-то мирном соглашении или перемирии, тогда будут вестись переговоры по гарантиям безопасности.

— Путин может рассказывать о гарантиях для России типа "Украина должна быть нейтральной, без армии, вне НАТО, и никаких европейских войск на земле". Тем не менее, Запад должен придумать что-то, что станет ответом на это, гарантией безопасности определенного типа. Это могут быть европейские силы, о которых мы сейчас говорим, если дело дойдет до части переговоров, когда об этом можно будет договориться, — объясняет американский эксперт.

По его словам, это будет сложнейший переговорный процесс. Подобные переговоры, которые мы видели на примере Балкан, занимали очень много времени. И этот случай не станет исключением.

— Но ключевое в том, чтобы обе стороны искренне сели за стол переговоров, они должны быть заинтересованы в мире. По крайней мере, одна из сторон должна нуждаться в мире. А сейчас, кажется, россияне не испытывают такой потребности, — подытожил Джим Таунсенд.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Путин держит Трампа на крючке.