В Литве нашли тело последнего пропавшего американского солдата

Военнослужащие США утонули в болоте

Во вторник, 1 апреля, четвертый солдат армии США, который пропал на учениях в Литве, был найден мертвым. Личность солдата не разглашается до подтверждения уведомления ближайших родственников.

Об этом говорится в пресс-релизе командования армии США в Европе и Африке.

"Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат. Я не могу достаточно выразить словами ту поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками — и нашими собственными моряками, летчиками и специалистами из Инженерного корпуса — позволили нам найти и вернуть домой наших солдат. Это трагическое событие, но оно подтверждает, что значит иметь союзников и друзей", — сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.

Солдат был направлен в Литву для поддержки операции "Атлантическая решимость" с целью обеспечения надежного наземного сдерживания совместно с союзниками и партнерами и постоянно находился в Форт-Стюарте, штат Джорджия.

В течение семи дней поисково-спасательных работ объединенная и совместная группа работала днем ​​и ночью, чтобы найти солдат. Армия США расследует причину аварии.

Предыстория

Утром 25 марта четверо американских солдат, которые находились на учениях в Литве, пропали без вести. Первые трое солдат и их бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules были извлечены из торфяника 31 марта.

Пропавших военнослужащих обнаружили в результате поисков, в которых приняли участие сотни спасателей из армии США, ВМС США, Вооруженных сил Литвы, Вооруженных сил Польши, Вооруженных сил Эстонии и многих других подразделений литовского правительства и гражданских агентств.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может напасть на страны НАТО до 2030 года. Вильнюс готовится к возможному наступлению РФ. По словам главы государства, в течение следующих 4-5 лет в стране будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии.