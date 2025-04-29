КНДР наживается на солдатах, которых отправляет в Россию: в СНБО рассказали детали договоренности

Семьи корейцев, вероятно, эти деньги не получают

Россия массово привозит на свою территорию граждан Северной Кореи для работы на военно-промышленных предприятиях. Молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет используются в качестве рабочей силы, а за каждого правительство КНДР получает около тысячи долларов.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, большинство этих средств направляется в бюджет северокорейского режима, тогда как сами рабочие или их семьи фактически не получают ничего. Коваленко подчеркнул, что привлечение иностранной рабочей силы к оборонным заводам свидетельствует о полном переходе российской экономики на военные рельсы, а заявления о возможном скором завершении войны — не более чем иллюзия.

"Они завозят молодых 18-25 лет женщин и мужчин из КНДР на производство. И корейское правительство КНДРовское получает за это по 1000 долларов за, буду говорить, как есть, за голову. Не знаю сколько видят этих долларов КНДРовские люди, там семьи и так далее. Мне неизвестно это. Но известна цена", — заявил Коваленко.

Помимо трудовых мигрантов Кремль активно пользуется военной поддержкой со стороны Пхеньяна.

Как сообщил в эфире телеканала "Киев24" руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, КНДР ежемесячно получает по две тысячи долларов за каждого воюющего на стороне России солдата Эти выплаты также поступают непосредственно в бюджет диктатора Ким Чен Ина.

Мельник также отметил, что сотрудничество с Москвой позволило Пхеньяну существенно модернизировать свои ракетные системы и практически ликвидировать действие международных санкций. Благодаря соглашениям с Россией, Северная Корея значительно усилила свою военную способность и получила прямые финансовые выгоды, при этом ценность человеческой жизни в этом государстве остается чрезвычайно низкой. По его словам, на фоне таких процессов рассчитывать на подлинное прекращение боевых действий со стороны Москвы в ближайшее время не приходится.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Северной Корее впервые официально признали отправку своих военных в Курскую область для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления в Пхеньяне 27 апреля после аналогичного подтверждения со стороны России.