Румыния выбирает между Европой и Россией: кто станет новым президентом

Во втором туре значительно увеличилась явка избирателей

В воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Граждане страны решают, кто будет править ними ближайшие несколько лет — проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан или пророссийский популист Джордже Симион.

По данным Romania Insider, состоянию на 15:00 голоса отдали более 6,43 млн румын. Для сравнения, в первом туре в это время было зафиксировано 5,14 млн голосов. Также значительно увеличилось количество людей, которые проголосовали на зарубежных избирательных участках.

Согласно первым результатам экзитполов, Дан набирает 54,9%, в то время, как Симион имеет 45,1%. По итогу подсчетов 44% голосов, Дан лидирует с 50,5% поддержки. Однако Симион уже заявил, что победил.

На фоне этого МИД Румынии сообщил, что были замечены признаки российского вмешательства в избирательный процесс. Отмечается, что власти этого ждали и быстро отреагировали.

Примечательно, что перед этим основатель Telegram, российский предприниматель Павел Дуров намекнул, что западное правительство пытается заблокировать ресурсы сторонников Симионе. Он не сказал, о ком идет речь, но намекнул на Францию, с которой у него сложные отношения.

"Обвинение Франции является лишь отвлекающим маневром реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей проявить ответственность и защищать демократию", — ответили на слова Дурова в МИД Франции

Как известно, первом туре, 4 мая, проголосовало в общей сложности 9,57 млн ​​румын. Джордже Симион набрал 3,86 млн голосов (41% от общего числа), а Никушор Дан — почти 1,98 млн голосов (21%).

Как рассказывал "Телеграф", Симион заявил, что потребует от Украины "компенсаций", если станет лидером страны. В частности, он попытается добиться у Киева платы за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.