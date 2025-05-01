"Дезинфекция от путинизма". В Польше красиво осадили пророссийского кандидата в президенты (видео)

Интервью любителя Путина длилось всего 57 секунд

Выборы президента Польши пройдут уже 18 мая. Одного из кандидатов, лидера пророссийской партии "Движение Благополучия и Мира" Мацея Мацяка, который открыто восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и систематически транслирует кремлевские нарративы, поставили на место.

Об этом на своей Facebook-странице рассказала украинская активистка Наталья Панченко. Мацяка пригласил на свой еженедельный эфир известный польский журналист Кшиштоф Становский, также кандидат в президенты.

"Правильно ли я услышал во время дебатов, что Вы восхищаетесь Путиным?", — задал он первый вопрос пророссийскому кандидату.

Тот ответил утвердительно, хотя и вяло. Становский задал несколько уточняющих вопросов, в ответ Мацяк подтвердил свое уважение к Путину.

После этого Становский просто прекратил разговор и ушел из студии. Интервью любителя Путина длилось всего 57 секунд.

"Далее Мацяку выключили микрофон. Тот еще что-то говорил в пустоту — пока ему не поступило сообщение, что эфир без звука. И тогда он тоже пошел. После этого в студию забежало несколько работников канала и начали быстро все дезинфицировать. Это не просто символично. Это — пример того, как надо действовать, когда перед тобой гнилой путинизм в человеческом облике. Без разговоров, без дискуссий, просто дезинфекция", — написала Панченко.

Как сообщал "Телеграф", президент Польши Анджей Дуда считает, что у главы США Дональда Трампа есть наилучшие шансы закончить войну России против Украины. Он убежден, что Трамп знает, куда бить, чтобы России было больно.