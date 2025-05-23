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Побег из Шоушенкашвили: грузинская свинка Пепа удивительным образом спаслась от смерти от руки мясника (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Свинья
Свинья. Фото Pixabay

Это событие напоминает, что даже небольшой акт доброты может кардинально изменить судьбу живого существа

В Грузии спасли свинью, которую готовили к забою. Животное смотрело так, словно наслаждалось мгновением и подаренной свободой, что растрогало многих в соцсетях.

Это сообщение разместили в Х. Автор добавил: "Теперь она наслаждается жизнью".

За короткое время удалось собрать 48 тысяч рублей – фермер согласился передать свинью. Сейчас она находится в безопасности в частном доме, где о ней заботятся.

После спасения появилось видео, где животное ловит мокрый весенний снег. Эти кадры быстро стали популярны — их просмотрели более 156 тысяч раз.

Люди в соцсетях тронуты, ведь у животного теперь есть шанс на новую жизнь. "Любовь к прекрасному спасла жизнь", — написал пользователь. Действительно, это событие напоминает, что даже небольшой акт доброты может кардинально изменить судьбу живого существа.

История показывает, насколько важно не оставаться равнодушными и помогать тем, кто в этом нуждается, независимо от того, это человек или животное. У свиньи теперь есть второй шанс — жить в безопасных условиях и наслаждаться каждым моментом жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, в одном из жилых дворов, заметили необычную картину: девушка прогуливалась на поводке не с собакой или котом, а с черной свиньей.

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#Грузия #Соцсети #Свинья