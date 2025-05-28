Часть поместья принцессы Дианы сгорела и не случайно: что известно о поджоге (фото)

Известно, что в момент пожара в доме никто не находился

В Великобритании в семейном имении принцессы Дианы Алторп-Хаус произошел масштабный пожар. Один из фермерских домов на территории имения полностью сгорел.

Как пишет "The Telegraph", об инциденте сообщил граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы. В своем посте он заявил, что пожар, вероятно, устроили вандалы намеренно.

ЧП произошло ночью 28 мая. Около 01:30 на линию экстренной помощи поступило сообщение о возгорании на Милл-Лейн в Кингсторпе.

Кингстон на карте

Пожарные прибыли на место и увидели, что двухэтажное здание полностью охвачено огнем. Пламя было настолько сильным, что пришлось привлечь четыре бригады. Спасатели работали в дыхательных аппаратах и использовали мощные струи воды, чтобы сдержать распространение огня.

Известно, что в момент пожара в доме никто не находился. Однако из-за значительных повреждений его пришлось полностью демонтировать.

Граф Спенсер эмоционально отреагировал на событие, прокомментировав поджог так: "Так грустно. Мир, в котором мы живем". На месте происшествия остается пожарная команда, которая ликвидирует остаточные очаги возгорания. Правоохранители проводят расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британская полиция задержала украинца Петра Починко по подозрению в причастности к поджогам домов премьер-министра Кира Стармера. До этого также был арестован другой украинец — Роман Лавринович, а также уроженец Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк.