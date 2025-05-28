Частина маєтку принцеси Діани згоріла і не випадково: що відомо про підпал (фото)

Відомо, що на момент пожежі в будинку ніхто не перебував

У Великій Британії в родинному маєтку принцеси Діани — Алторп-Хаус — сталася масштабна пожежа. Один із фермерських будинків на території маєтку повністю згорів.

Як пише "The Telegraph", про інцидент повідомив граф Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани. У своєму дописі він заявив, що пожежу, ймовірно, влаштували вандали навмисно.

Надзвичайна подія сталася вночі 28 травня. Близько 01:30 на лінію екстреної допомоги надійшло повідомлення про загоряння на Мілл-Лейн у Кінгсторпі.

Кінгстон на мапі

Пожежники прибули на місце і побачили, що двоповерховий будинок повністю охоплений вогнем. Полум’я було настільки сильним, що довелося залучити чотири бригади. Рятувальники працювали в дихальних апаратах і використовували потужні струмені води, щоб стримати поширення вогню.

Відомо, що на момент пожежі в будинку ніхто не перебував. Проте через значні ушкодження її довелося повністю демонтувати.

Граф Спенсер емоційно відреагував на подію, прокоментувавши підпал так: "Так сумно. Світ, у якому ми живемо". Наразі на місці події залишається пожежна команда, яка ліквідовує залишкові осередки займання. Правоохоронці проводять розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британська поліція затримала українця Петра Починка за підозрою в причетності до підпалів будинків прем’єр-міністра Кіра Стармера. До цього також було заарештовано іншого українця — Романа Лавриновича, а також уродженця України, громадянина Румунії Станіслава Карпюка.