Поджог домов Стармера: арестован еще один украинец

В целом среди задержанных — граждане Украины и Румынии

Британской полицией был арестован гражданин Украины Петр Починок по подозрению в причастности к поджогу домов премьер-министра Кира Стармера. До этого был арестован еще один украинец — Роман Лавринович, а также уроженец Украины — гражданин Румынии Станислав Карпюк.

В полиции подчеркнули, что 34-летнему Починку были предъявлены обвинения в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь человека. Об этом пишет ВВС.

21 мая арестованный украинец должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом, где ему будет избрана мера пресечения. Аналогичные обвинения ранее предъявили также 21-летнему Лавриновичу и 26-летнему Карпюку.

В материале указано, что арест был произведен 19 мая в лондонском районе Челси. Карпюка арестовали 17 мая в лондонском аэропорту "Лутон", когда он пытался улететь в Румынию. А Лавриновича взяли под стражу самым первым — 13 мая в районе Сиденхэм на юго-востоке Лондона.

О возможных мотивах организаторов поджогов пока не сообщается.

Лавринович и Карпюк должны предстать перед лондонским Центральным уголовным судом (Олд-Бейли) 6 июня.

Дверь одного из пострадавших домов. Фото METRO

Предыстория

12 мая в Великобритании произошел очень подозрительный пожар в частном доме, принадлежащем премьер-министру страны Киру Стармеру. Он расположен на севере Лондона, сам премьер сейчас там не живет. До этого произошло еще два поджога имущества, связанного с британским премьером.

Полиция устроила настоящую спецоперацию. Правоохранители обыскали всю территорию, даже мусорные баки. Собрали записи со всех камер на улице. Теперь выясняют, связаны ли между собой все три пожара.

По информации полиции, во время пожаров никто не пострадал, только были повреждены входы в дома. Кроме того, полностью уничтожен огнем автомобиль Toyota RAV4.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по словам западных СМИ, российский режим нашел для себя ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.