Судья протестует против действий польского правительства, а ранее попросил убежища в Беларуси

Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что в Варшаве активно наращивают военную инфраструктуру на границе с Калининградской областью РФ. По его словам, польские власти роют траншеи и устанавливают противотанковые ежи, а также проводят принудительное переселение жителей приграничных районов.

Об этом он рассказал в комментарии росСМИ. Информация о перемещении населения, как пишут журналисты, "сознательно замалчивается" и "не освещается" в польском медиапространстве.

"Для строительства военной инфраструктуры нужна земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность", — рассказал Шмидт.

Демонстрируем карту с вероятными фортификациями в Польше:

Экссудья ранее обратился за политическим убежищем в Беларуси. Он подчеркнул, что протестует против действий польского правительства, которое, по его убеждению, под влиянием США и Великобритании "ведет страну к войне". По словам Шмидта, в Польше действует информационная блокада, потому "единственным источником правдивой информации остался Telegram".

Напомним, что Литва усиливает контроль над маршрутами, ведущими в Калининградскую область России. В рамках этих мероприятий некоторые мосты были заминированы, а другие перекрыты противотанковыми заграждениями для усложнения движения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия активно увеличивает военное присутствие в непосредственной близости от границы НАТО, в том числе на северо-восточном направлении — в Финляндии. Эта страна, которая имеет самую длинную в Европе общую границу с Россией, присоединилась к Альянсу в 2023 году.