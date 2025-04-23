Вицеспикер Кондратюк отреагировала на осквернение могилы УПА: Украина и Польша требуют принять меры

Власти двух стран осудили действия вандалов

Заместитель председателя Верховной Рады, сопредседатель Парламентской ассамблеи Украины и Польши Елена Кондратюк прокомментировала вандализм на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше. Она расценила это как попытку подорвать украино-польские отношения.

Об этом она написала в Facebook.

Также министры культуры Украины и Польши сделали совместное заявление относительно акта вандализма на братской могиле воинов УПА. Там считают, что нелегальная замена таблички на мемориале на горе Монастырь вблизи села Верхрата в Польше является провокацией.

"Цель этого преступления очевидна – искусственно создать конфликтную ситуацию на фоне проведения президентских выборов в Польше и подорвать конструктивный украино-польский диалог по вопросам эксгумаций, наладившийся усилием представителей всех ветвей власти обеих стран, включая украино-польскую парламентскую ассамблею. Этот сознательный акт вандализма определенных пророссийских сил имел целью, в том числе, сорвать подготовку к проведению следующего заседания нашей ассамблеи, которое должно состояться в Киеве", — сообщила она.

Олена Кондратюк

На сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины указано, что Киев и Варшава осуждают нелегальные действия и требуют немедленного снятия таблички.

"Это сознательная провокация, служащая, среди прочего, интересам страны-агрессора – России, и имеет цель навредить конструктивному диалогу, который продолжается в последние месяцы между двумя странами", — сказано в сообщении.

Кроме того, там отмечают, что продолжат совместную работу над решением совместных проблем путем диалога и взаимопонимания и намерены впредь укреплять стратегическое партнерство.

Как сообщалось ранее, неизвестные заменили мемориальную табличку на братской могиле бойцов УПА, которые погибли в боях против НКВД. На новой таблице вандалы написали "Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и убийства безоружных поляков, украинцев и евреев".

Как сообщалось ранее, разногласия вокруг темы роли УПА в событиях времен Второй мировой войны являются одним из спорных моментов в отношениях Украины и Польши. Лишь в сентябре 2023 года украинские власти начали давать польской стороне первые разрешения на эксгумацию тел жертв Волынской трагедии.